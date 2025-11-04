Таланты на льду: как прошел турнир по фигурному катанию в Павловском Посаде

В Павловском Посаде завершился детско-юношеский областной турнир по фигурному катанию «Павлово-Посадские узоры».

На ледовую арену им. Н.А. Петрусевой вышли 85 юных фигуристов из разных городов Подмосковья. Спортсмены выступали с обязательными и произвольными программами, демонстрируя мастерство и технику.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и поблагодарили тренеров за работу с детьми. Ледовая арена им. Петрусевой вновь подтвердила статус важного центра фигурного катания в регионе, предоставив спортсменам возможность получить ценный соревновательный опыт.