Талдом отметит 347-летие ярким праздником в парке

Насыщенная программа праздника «Живи и здравствуй Талдом» развернется 3 августа на разных площадках парка «Победа», включив в себя музыку, творчество и море угощений.

Праздник начнется с анимационной программы «Безумный шляпник и красная королева» в 13:30, затем мероприятие «Живи и здравствуй Талдом!» торжественно откроют, запустив череду развлечений, выставок и концертов. Для посетителей будут действовать аттракционы и торговые точки на протяжении всего события.

Четыре часа, с 12:00 до 16:00, будет работать «Городок здоровья». Это удобная возможность пройти базовые обследования и получить консультацию у разных специалистов в один день.

Также в парке разместят уголок, где можно насладиться творчеством и поймать вдохновение. Работы выставит художественная галерея «Городской вернисаж», также развернут арт-фестиваль «Башмакъ-7я». Состоятся семейный конкурс «Парад колясок», интерактивное шоу «Фикси-шоу» с артистами из Москвы и анимационная программа «Алиса в стране чудес».

С 14:00 пройдут выступления активных жителей. Свои маневры они представят на BMX, роликах и самокатах.

Получить новые гастрономические впечатления посетители смогут на фестивале «Сладости для радости» с 14:00 до 18:00.

Не обойдется праздник без музыки: планируются выступления духового оркестра Главы Талдомского городского округа, кавер-группы «Оранжевый vinil» и диско-хаус коллектива «Offbeat orchestra». Зажигательные танцы состоятся под миксы Dj Artem Sunshine. Светодиодное шоу «Графические люди» и Фестиваль салютов завершат праздник в 22:50.

Отметим, что возрастных ограничений нет. Вход на праздник 347-летия Талдома бесплатный.

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