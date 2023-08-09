Талдом отпраздновал День города

Развлекательную программу подобрали с учетом всех вкусов и возрастов.

Город Талдом отпраздновал 346-летие ярко: насыщенная программа была «Талдом – город с прекрасной историей. Желаю жителям добра, мира и благополучия», — отметил глава г. о. Талдом Юрий Крупенин.

Парк «Победа» устроил игровую программу, музыкальное выступление театра кукол «Аркадия», работала ярмарка товаров ручной работы. Дети играли в батутном городке, катались на лошадях или осваивали трассы открывшегося скейт-парка, гуляли по «Мультпарку», встречаясь с Чебурашкой, Громозекой и другими мультперсонажами.

Отечественному кинематографу и мультипликации посвятил арт-фестиваль «КиноБашмакЪ», для гостей праздника развернули настоящий киногородок, где можно было встретить Остапа Бендера, Труса, Балбеса и Бывалого, других популярных киноперсонажей.

Желающие приняли участие в пенной вечеринке, турнире ММА «Русская сила», или дегустировали старинные русские напитки во время сбитень-шоу на Фестивале безалкогольных напитков.

В парке же можно было проверить свое здоровье во время традиционной акции.

Кульминацией праздника стало световое барабанное шоу и дискотека от DJ Artem Sunshine. Завершился день рождения города красочным лазерным шоу и масштабным салютом.