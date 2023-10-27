Талдомчане из семей участников СВО встретились с уполномоченным по правам ребенка в Московской области

Очень чутко и оперативно отслеживает администрация Талдомского округа нужды семей наших защитников. Пока ребята защищают рубежи нашей родины, на местах идет большая работа по решению оперативных вопросов самого различного характера для их родных.

На днях члены семей участников СВО из Талдомского округа встретились с уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Женское движение Единой России».

«Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор проекта Ксения Мишонова встретилась с женами, матерями, сестрами участников специальной военной операции. В данной встрече приняла участие делегация из Талдомского округа», — рассказали в администрации Талдомского округа.

В центре внимания уполномоченного оказались самые разные вопросы. Все те запросы, где может помочь регион, взяли в работу. Среди них — реабилитация, выплаты, проблемы с медицинскими документами, отпуска, волонтерская помощь.

Большинство вопросов от членов семей было адресовано Министерству обороны РФ. Будут аккумулироваться.