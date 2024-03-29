Талдомская техника успешно прошла проверку на готовность к паводкам

На базе муниципального предприятия «Талдомсервис» состоялся смотр техники. Специалисты поставили задание — проверить, насколько сотрудники и техника всех экспертных служб и учреждений готовы к борьбе с последствиями паводков.

В период паводкоопасного периода к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций может быть привлечено около 30 единиц различной техники, в частности, мотопомпы и экскаваторы, илососы и пожарные автоцестерны.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин осмотрел технику, проверил перечень имеющихся сил и средств. Глава отметил, что ситуация контролируется ежедневно. Округ готов к любому развитию, ведь весенняя погода бывает крайне непредсказуемой.

«Ежедневно ведется отслеживание уровня воды в реках: р. Дубна от зимнего уровня поднялась на 150см (за последние сутки на 20см); р.Куйминка — на 125см; р.Куновка - на 75см. В округе зафиксирован подъем грунтовых вод», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

В случае паводка к устранениям его последствий и любых проблем привлекут сотрудников МБУ УК «Управление МКД», МУП «Талдомсервис», ИП Ахадов Х.Б., ТУ №4 ГКУ МО «Мособлпожспас». Каждый специалист проинформирован об алгоритме действий и важности оперативности.

Смотр силы и средств показал стопроцентную готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия. В период весеннего паводка специалисты смогут приложить максимальные усилия для сохранения инфраструктуры и коммуникаций. Для этого у них хватит, как опыта и профессионализма, так и техники.