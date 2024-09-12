Талдомские предприятия присоединились к сбору помощи для жителей Курской и Белгородской областей

Жители Талдомского городского округа активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи для соотечественников из Курской и Белгородской областей. Фраза «Своих не бросаем» давно стала девизом многих горожан.

Пункт сбора гуманитарной помощи функционирует в Местной общественной приемной партии «Единая Россия», которая расположена в Талдоме по адресу: ул. Калязинская д. 41. В сборе принимают участие, как активные горожане, так и сотрудники предприятий.

Так, представители компаний «КоВаЛекс» и «ТайЧерВосток» привезли для жителей Курской и Белгородской областей партию одежды: более 1300 женских футболок, 200 брюк, 100 утепленных костюмов, 400 детских костюмов, 250 спортивных костюмов, а также рубашки и водолазки. Вся одежда новая. Вскоре часть собранной помощи передадут в пункты временного размещения, а часть доставят в пострадавшие регионы.

Фото: [ пресс-служба администрации Талдомского г.о. ]

«Эти люди оказались в тяжелом положении, мы от души хотим им помочь», — сказал представитель ООО «КоВаЛекс» Фан Ван Винь.

Достойный поступок сотрудников предприятий заслуживает уважения. Это отличный пример для подражания другим организациям, работающих в муниципалитете. Семьи, переехавшие из Курской и Белгородской областей, нуждаются в помощи и сострадании. Невозможно оставить пострадавших без теплой одежды в преддверии холодного времени года.