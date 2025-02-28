Талдомские школьники создали и «оживили» робота-уборщика из набора Lego

Команда юных дарований из Талдомской школы №1 приняла участие в «Школьной технологической лиге Талдомского городского округа» по профилю «Робототехника». Ребята продемонстрировали творческий подход, а также высокие навыки сборки и программирования.

Участники Зыков Михаил, Айдаракунова Ангелина и Алесенко Елизавета из школы №1 удивили своей разработкой во время «Школьной технологической лиги» округа. Ребята собрали робота из обычного набора Lego, затем запрограммировали его на помощь человеку через Trik Studio.

У робота есть главная цель — собирать мусор и делать окружающую среду чище. Школьники сделали так, что помощник может останавливаться перед препятствиями, преодолевать их, а также заезжать в трудные места для уборки. Эти и другие возможности дети показали в формате видеопрезентации.

Участники из Талдома сделали все в соответствии с заданием. Высоко оценили их креативность, подход к разработке и, конечно, пользу. Жюри осталось под впечатлением, присудив команде Талдомской школы достойное второе место.