Талдомские школьники стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады

Состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, где поучаствовали молодые дарования из Талдомского округа. Они проверили свои знания, научились новому и смогли добиться достойных результатов.

Для школьников 9-11 классов региональный этап Всероссийской олимпиады особенно волнительный, ведь высокие результаты дадут им преимущество для поступления в колледжи или вузы. Чем выше баллы на Олимпиаде, тем больше бонусов: от дополнительных баллов на ЕГЭ, до зачисления в профильные высшие учреждения без экзаменов.

Талдомские школьники в борьбе за лучшие результаты смогли пробиться в список призеров на Олимпиаде по обществознанию.

Среди лучших — ученики МОУ СОШ №3 Талдома Высоцкий Андрей, Манжурина Злата, Самсонов Богдан, Ваваева Надежда, Былинина Анастасия.

Призерами также стали дети из МОУ Запрудненская СОШ №1 Джураев Амирджон и Грязнов Егор.

Впечатляющих результатов добились Зимницкий Максим (МОУ Вербилковская СОШ), Гречневиков Сергей (гимназия «Детская школа искусств»), Ковалева Светлана (МОУ Павловическая СОШ) и Сугак Татьяна (МОУ «Запрудненская гимназия»).

Отметим, что Всероссийская олимпиада для школьников проводится каждый год по 24 предметам. Это крупное событие, собирающее свыше шести миллионов участников. Всего существует четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В последних двух могут участвовать школьники 9-11 классов. Муниципальный уровень доступен для учащихся 7-11 классов. Пройти из одного этапа в другой можно, если преодолен порог баллов, который традиционно устанавливают организаторы.