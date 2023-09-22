Талдомские школьники взяли «Высоту»

Военно-патриотическая игра «Высота» для отрядов молодежного движения Юнармия прошла в Талдомском городском округе.

Основные мероприятия состоялись на базе Вербилковского дома культуры. В игре приняли участие 8 команд из Квашенковской, Запрудненской, Павловической школ и других учебных заведений.

«Желаю удачи и чтобы каждый из вас взял свою высоту!» — с таким напутствием ребятам выступил заместитель главы администрации Талдома Юрий Воробьев.

Юнармейцы состязались в конкурсах строя и песни, показали свое умение собирать и разбирать автомат Калашникова, преодолевать полосу препятствий, свои знания в топографии, организации связи и истории Великой Отечественной войны.

После подведения итогов победителем была объявлена команда Квашенковской — отряд юнармейцев «Память».

Организаторы игры выразили благодарность участникам, координаторам и судьям за участие в мероприятии.