Талдомский детсад «Ромашка» отпраздновал 55-летний юбилей

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин поздравил один из старейших детских садов муниципалитета с праздником: 55 лет с момента открытия. В честь события поблагодарили педагогов и вспомнили достижения учреждения, которое является вторым домом для маленьких жителей.

МДОУ ДСКВ №2 «Ромашка» знает, как подарить детям счастливое детство. Впервые детсад открыл свои двери для юных талдомчан еще в 1986 году. Так началась прекрасная история работы учреждения, сотрудники которого десятилетиями помогали воспитанникам познавать мир, прививали полезные привычки, дарили тепло и любовь. Эти добрые традиции не меняются и сегодня, чем образовательное заведение может смело гордиться.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г.о ]

«Историю «Ромашки» создавали инициативные сотрудники: заведующие, воспитатели, помощники воспитателей, музыкальные руководители, медицинские сестры, повара, завхозы, прачки, кастелянши, сторожа — все они одна большая и дружная семья, состоящая из нескольких поколений, самоотверженно влюбленных в свое дело», — сказал глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Не менее важно, что с годами учреждение только становилось лучше. Детсад шел в ногу со временем, и сейчас здесь есть все самое необходимое для детей и сотрудников. Это уютные группы, обилие игрушек, развивающих материалов, просторные спортивные и игровые площадки и многое другое. Все это соответствует современным нормам безопасности и комфорта.