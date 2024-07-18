Талдомский округ активно сотрудничает с китайскими инвесторами

Встреча с партнерами из дружественной страны прошла под руководством главы Талдомского городского округа Юрия Крупенина.

Китайскую сторону представили члены Торгово-промышленной палаты Китая в РФ Ван Жосун и Син Цзюнь, генеральный директор компании по производству горного оборудования «New High Resistance» Цзинь Цзысюэ. Спикеры обсудили дальнейшее сотрудничество.

Китайская сторона предлагает большое количество различных проектов. Для реализации необходимо выделять земельные участки и находить свободные подходящие помещения. Многие китайские бизнесмены заинтересованы в открытии в Талдомском округе предприятий. Об этом они неоднократно отмечали в ходе прошлых встреч.

«Мы очень надеемся, что это не последний китайский завод в Талдомском округе», — подчеркнул представитель Торгово-промышленной палаты Китая в Российской Федерации Ван Жосун.

Профильный заместитель предоставила потенциальным партнерам из Китая всю актуальную информацию, которую необходимо знать перед заключением договора. Она рассказала о требованиях российского законодательства относительно сдачи земли в аренду и условиях для возможности ее выкупа в дальнейшем. Спикер напомнила, что для бизнесменов, которые работают в Подмосковье, действуют льготы.

Согласно итогам первого квартала, в Талдомском округе инвестиции составили 213 млн. рублей. Продукции собственного производства было отгружено на сумму 4,5 млрд. рублей.