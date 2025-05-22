Талдомский округ представил свои инициативы на заседании по подготовке к посевной кампании 2025 года

В Дмитровском муниципальном округе на базе АО «Бунятино» состоялось масштабное совещание Комитета по аграрной политике и рынку потребительских товаров, посвященное вопросам подготовки к посевной кампании будущего года.

Мероприятие, организованное председателем комитета С.А. Керселяном и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Л.Л. Лисятниковой, объединило представителей власти из Талдомского, Дмитровского и Клинского округов, а также ведущих сельхозпроизводителей региона.

В ходе обсуждения были подняты ключевые проблемы, которые, по мнению участников, препятствуют эффективному развитию сельскохозяйственных предприятий.

Юрий Крупенин, глава Талдомского городского округа, поделился своими соображениями и подчеркнул стратегическую важность агропромышленного комплекса для экономики района. Он отметил, что Талдомский округ занимает лидирующие позиции в Московской области по производству семян картофеля, обеспечивая от 15% до 20% общего объёма производства в России.

Для стимулирования роста объемов производства необходимо внедрить эффективные меры экономического регулирования в сфере землепользования. Такая поддержка позволит укрепить продовольственную безопасность страны и гарантировать доступность качественных продуктов питания для населения.