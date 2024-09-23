Талдомский округ присоединился в областной акции «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В прошедшие выходные в Московской области состоялась масштабная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», к которой присоединился Талдомский округ.

Акция реализуется в регионе Комитетом лесного хозяйства Московской области. Проект является частью федеральной акции «Сохраним лес». Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее распорядился о проведении ежегодных акций по посадке леса. «День в лесу. Сохраним лес вместе» — вторая экологическая акция, которую реализуют на территории округа в сентябре. Первая состоялась 13 сентября в поселке Вербилки.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г.о ]

В рамках нынешнего проекта на площадке перед АО «Промсвязь» в поселке Северный высадили 20 деревьев. Активное участие в благоустройстве территории приняли депутаты фракции «Единая Россия», члены и сторонники партии, активисты «Молодой Гвардии». Заместитель директора Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Лаптев высказал мнение, что новая акция — аналог проекта «Посади дерево».

«Новая акция более расширенная и такая же нужная, как и предыдущая. Теперь мы не только сажаем новые деревья, но и убираем территорию от мусора. В прошлый раз в Вербилках волонтеры очистили более 2 га леса и собрали 5 куб. м. отходов», — говорит Лаптев.

Цель акции — восстановить лесные ресурсы Подмосковья, выработать у населения бережливое отношение к окружающей среде.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г.о ]

«Важной задачей является создание культуры бережного отношения к природе, что особенно актуально в условиях современного мира, где природа сталкивается с многочисленными угрозами. Мы уверены, что подобные мероприятия будут проходить регулярно и станут доброй традицией. Это позволит повысить экологическую осведомленность населения и закрепить понимание необходимости заботы о лесах Подмосковья, которыми мы должны гордиться и которые должны передаться будущим поколениям», — отметил Михаил Аникеев, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа, руководитель фракции «Единой России».

Областная акция охватила более 370 участков по всей территории региона, в том числе и парковые зоны населенных пунктов.