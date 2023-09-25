Талдомский округ стал одним из лучших нештатных формирований гражданской обороны Подмосковье

В сентябре прошел региональный этап соревнований нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО). Команда из Талдома продемонстрировала отличный результат.

Как рассказали в социальных сетях администрации Талдомского городского округа, участники мероприятия должны были продемонстрировать навыки в направлении материально-технического оснащения постов и готовность выполнить необходимы мероприятий гражданской обороны.

В соревнованиях приняли участие четырех сотен человек и разных подмосковных округов. Команды от талдомских предприятий заняли второе место в соревновании «Звено связи», четвертое — по радиационно-химическим наблюдениям, шестое — в «Добровольной пожарной дружине» и четвертое в состязании по надеванию противогазов. Все участники соревнований были удостоены почетными грамотами.