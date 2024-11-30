Талдомский округ вновь оказал помощь военнослужащим в зоне СВО

Организованная система сбора, закупки и доставки гуманитарной помощи функционирует в постоянном режиме, обеспечивая бойцов необходимыми вещами и поддерживая их моральный дух. Так, детский сад «Ромашка» города Талдом собрал посылку с необходимыми вещами по специальному запросу танкистов.

Завод «Промсвязь» из поселка Северный профинансировал закупку нового бронежилета для одного из бойцов, а детские сады поселка Вербилки отправили теплую одежду и рисунки. В Квашенковском территориальном отделении администрации округа также собрали целый набор предметов первой необходимости для земляка, участвующего в боевых действиях.

Каждая посылка, каждый бронежилет, каждый теплый свитер – это вклад в общую Победу, символ единства и поддержки нашего народа. Желающие присоединиться к этой важной инициативе могут связаться с Военно-учетным столом Талдомского городского округа по адресу: г. Талдом, ул. Калязинская, д. 41 или по телефонам: 8-999-112-79-39 и 8-496-206-37-12.