Талибы попросили Иран, Иорданию и Ирак пропустить афганских военных через границу в Израиль на помощь ХАМАС - СМИ
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Движение «Талибан»* попросило в официальном обращении власти Ирана, Иордании и Ирака дать возможность войскам Афганистана беспрепятственно пройти через территорию трех стран.
Как пишет The Jerusalem Post, талибы* намерены попасть в Израиль, чтобы помочь военному крылу движения ХАМАС «завоевать Иерусалим».
«Исламский Эмират Афганистан и движение «Талибан»* обратилось к Ирану, Иордании и Ираку с просьбой о пропуске своих войск в Израиль, чтобы помочь ХАМАС завоевать Иерусалим», — приводится в материале издания.
Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.
Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.
* - организация находится под международными санкциями ООН за террористическую деятельность