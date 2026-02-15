Талия отбирает здоровье: хирург назвал опасные симптомы после ношения утягивающих изделий

Ношение утягивающих корсетов и поясов действительно позволяет сделать талию визуально стройнее, однако плата за такую красоту может быть слишком высокой. Врач-хирург Дмитрий Монахов, представляющий «Скандинавский Центр Здоровья», предупредил о серьезных рисках для организма, связанных с использованием корректирующего белья, пишет «Лента.ру» .

По словам специалиста, сигналом об опасном сдавливании внутренних органов служат глубокие следы на коже. Тревогу стоит бить, если полосы от белья не исчезают в течение получаса после его снятия. Также на проблему указывают заметные валики кожи выше и ниже линии утяжки.

Медик пояснил, что поводом для немедленного отказа от корсета должны стать такие ощущения, как распирание, покалывание или онемение в области давления. Крайне опасным симптомом является невозможность сделать полный вдох, а также необходимость расстегивать пояс даже после небольшого перекуса.

Кроме того, хирург обратил внимание на желудочно-кишечные проявления. Возникновение изжоги, отрыжки или тянущих болей, а также чувство инородного тела в районе пупка при физической нагрузке требует немедленного обследования. Наибольшую угрозу, как отметил Дмитрий Монахов, представляют жесткие корсеты, плотные пояса и высокие утягивающие трусы со вставками. Медики предупреждают: постоянное повышение внутрибрюшного давления может спровоцировать развитие грыж и нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

