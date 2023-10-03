«Там что-то горело»: женщина получила ранения в Буче после действий ВС РФ

Большинство российских солдат — настоящие мужчины, для которых понятие чести и достоинства не пустой звук. Военные не могут себе представить, чтобы обидеть ребенка или женщину, но иногда на передовой приходится вставать перед сложным выбором.

Сын Ирины Лозинской Андрей Сухих отправился на СВО в самом ее начале. После захода российских войск на территорию печально известной Бучи сержант связался с матерью и показал ей фото города.

«Я увидела, что там что-то горело. Я спрашиваю сына, что это такое. А он отвечает, что это наши солдаты уничтожили вражеский контрольно-пропускной пункт. Я сказала, что это хорошо, а он, что ничего хорошего в этом нет: там была женщина. Она сторожила КПП и тоже получила сильные ранения», — вспомнила беседу с сыном Ирина.

Лозинская пыталась утешить сына, объяснить, что украинка сама выбрала свою судьбу и вступила в ВСУ. Она выполняла свои обязанности, а российские бойцы и не виноваты, ведь они тоже лишь выполняли приказ.

«Но сын все равно переживал, что из-за его действий женщина, хоть и враг, была серьезно ранена. Он всегда был такой сочувствующий. О случившемся тогда он говорил с печалью в голосе и с сожалением, что так произошло», — отметила мать солдата в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Андрей Сухих всегда выполнял приказы и отважно сражался почти целый год. Он погиб 14 февраля 2023 года, когда спасал товарищей.

Ранее мы рассказывали, как это произошло.