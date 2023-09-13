Тамара Глоба рассказала о дальнейшем развитии хода СВО

Как сообщает издание «Утро.ру» , астролог и певица предупредила, что она – «не гадальный автомат». Именно поэтому ее прогнозы основаны на простом синтезе астрологии и логики. По ее словам, она видит правильное направление ситуации, опираясь при этом на символы и цифры.

В своих прогнозах Тамара Глоба предупреждает о нарастающей борьбе за власть и возможных стихийных бедствиях, таких как наводнения и пожары. Она считает, что в настоящее время мы переживаем относительно легкий период, но ситуация ухудшится во второй половине осени и зимой.

Глоба прогнозирует начало переговоров весной будущего года и разделение территорий. По ее словам, ближайшее десятилетие принесет много изменений в мире, и границы будут резко перестраиваться.