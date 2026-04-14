Тамбовчане жалуются на дороги, ЖКХ и благоустройство: какие проблемы удалось решить благодаря соцсетям

С 4 по 10 апреля сотрудники Центра управления регионом Тамбовской области приняли и передали ответственным ведомствам 1142 обращения от местных жителей. Сообщения поступали через комментарии и личные сообщения на официальных страницах органов власти и государственных учреждений в социальных сетях. Как отмечают в ЦУР, система «Инцидент Менеджмент» позволяет оперативно реагировать на запросы граждан и решать проблемы в сжатые сроки.

На минувшей неделе больше всего обращений касалось состояния дорог: тамбовчане жаловались на некачественное покрытие, требовали ремонта, а также просили очистить проезжую часть от скопившейся пыли и прошлогодней листвы. Второй по популярности стала тема благоустройства: жители спрашивали о содержании кладбищ и уборке мусора на общественных территориях. Кроме того, поступали вопросы по линии ЖКХ — люди интересовались сроками отключения отопления, сообщали о порывах и засорах канализации, а также о затоплении подъездов и подвалов многоквартирных домов.

Среди успешно решенных благодаря вмешательству ЦУР вопросов — несколько частных случаев. Жительница Тамбова написала на странице регионального Минздрава о том, что ее сын, собирающий документы для поступления в военный вуз, не может вовремя пройти медицинскую комиссию. В поликлинике, к которой прикреплен молодой человек, запись к нужным специалистам была открыта только на конец апреля, а некоторых врачей в учреждении не оказалось вовсе. Сроки для получения справки поджимали. В тот же день ведомство сообщило, что сын заявительницы приглашен в медучреждение для прохождения всех необходимых консультаций.

В селе Татаново местная жительница обратилась на страницу администрации Тамбовского округа с просьбой восстановить освещение на улице Школьной. После оперативной передачи информации ответственным службам фонари на проблемном участке заработали вновь. Еще одна горожанка на странице мэрии Тамбова пожаловалась на организацию, расположенную в доме 63б по улице Вышеславцева, сотрудники которой игнорировали уборку прилегающей территории. С собственником провели разъяснительную беседу, и вскоре мусор был убран.

Помимо госпабликов, сообщить о проблеме тамбовчане могут через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», которая позволяет оставить вопрос или заполнить специальную форму в онлайн-режиме.