Таможенники задержали женщину, пытавшуюся вывезти золотые слитки под видом шоколада «Аленка»
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
В аэропорту Грозного таможенники задержали женщину, которая пыталась вывезти в Турцию три золотых слитка и два крупных бриллианта, сообщает Baza.
Слитки золота 999 пробы весом 250 кг были замаскированы под шоколад «Аленка». В салфетках были обнаружены бриллианты.
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