Таможенники задержали женщину, пытавшуюся вывезти золотые слитки под видом шоколада «Аленка»

В аэропорту Грозного таможенники задержали женщину, которая пыталась вывезти в Турцию три золотых слитка и два крупных бриллианта, сообщает Baza.

Слитки золота 999 пробы весом 250 кг были замаскированы под шоколад «Аленка». В салфетках были обнаружены бриллианты.

Общая стоимость драгоценностей, которые должны были улететь в Стамбул, тянет на 3,5 млн рублей.

Против дамы возбуждено уголовное дело о контрабанде. Теперь ей светит срок до семи лет.