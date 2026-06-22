Таможня доначислила челябинцу миллион за Kia, купленную в Казахстане два года назад

Житель Еманжелинска Валерий два года назад приобрел Kia Sportage в небольшом автосалоне за 4,2 миллиона рублей. Недавно он получил требование Федеральной таможенной службы доплатить более миллиона рублей утилизационного сбора. Подобные уведомления массово рассылают владельцам машин казахстанской сборки с осени 2025 года. Мужчина обратился в суд, решение пока не вынесено, передает 74.RU .

Валерий рассказывает, что в 2024 году решил обновить автомобиль. Автосалон на Северо-Западе предложил ему Kia Sportage за 4,2 миллиона рублей, из которых 2,5 миллиона зачли в счет старого Hyundai Tucson. Машину привезли вовремя, но поначалу в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС) стояла пометка, не позволявшая поставить ее на учет. Около месяца ушло на дооформление ввоза, после чего автомобиль зарегистрировали.

Поставщик оплатил полный утилизационный сбор — 300,6 тысячи рублей, актуальный на тот момент. Поскольку автомобиль собрали на заводе Kia в Казахстане, то есть в пределах Евразийского экономического союза, его ввоз не облагался пошлинами. Таможенной декларации не публиковали, поэтому покупатели не могли проверить, как именно растаможили эти машины или их компоненты в Казахстане. ФТС принимала оплату утильсбора и выдавала документы для регистрации, так что импортеры и покупатели исходили из того, что таможенники признают товар из ЕАЭС беспошлинным.

Два года Валерий ездил на машине, оплачивал страховки и транспортный налог. Никаких претензий не возникало, пока в марте 2026 года он не получил судебный приказ с требованием ФТС доплатить более миллиона рублей — 725 тысяч составлял сам утильсбор, еще 316 тысяч — пеня за просрочку.

Юрист Ольга Кукушкина, представляющая интересы Валерия, поясняет, что первоначально ФТС выставила требование в августе 2025 года, но направила его полному тезке мужчины в город Шахты Ростовской области, а не в Еманжелинск. Не получив ответа, ведомство сочло, что адресат отказывается от исполнения, и с тех пор начисляло пени, которые к весне 2026 года достигли половины суммы утильсбора. Затем ФТС обратилась в суд и получила судебный приказ — упрощенную форму решения, которая одновременно является исполнительным документом. Стороной, не возражающей против требований, сочли шахтинского однофамильца. Валерий и его юристы отменили судебный приказ, но ФТС подала иск уже в суд Еманжелинска, причем сумма пени снова выросла. Очередное заседание назначено на конец июня.

«Я с этой мыслью ложусь, я с этой мыслью встаю, — говорит Валерий. — Я еду на машине и постоянно думаю об этом. Мне друзья говорят, что не надо все пропускать через сердце, я понимаю. Но я такой человек, я не могу: у меня уже микроинфаркт был, а теперь они меня вообще до сердечного приступа доведут!»

Он не понимает, что сделал неправильно: все оплатил, получил все документы, машину разрешили поставить на учет, а теперь в суде с ним разговаривают, словно с преступником. Ольга Кукушкина намерена оспаривать как начисление пени — поскольку просрочка возникла из-за отправки уведомления на неверный адрес, — так и сам факт доначисления утильсбора.

Проблема связана с изменениями правил начисления утильсбора в апреле 2024 года. Чтобы ограничить импорт машин через страны ЕАЭС по заниженным ставкам, все недостачи по таможенным пошлинам, акцизу и НДС разрешили приплюсовывать к утилизационному сбору. Фактически ФТС требует не доплаты базового утиля, а прочих таможенных платежей, добавленных к нему.

Импортеры считают собранные в Костанае и Алматы Kia, Hyundai и Skoda товарами ЕАЭС, которые не подлежат растаможке. ФТС исходит из того, что сборка в Казахстане — завуалированная форма импорта, а производитель не оплачивает таможенные сборы в полном объеме. Позиция ведомства сформировалась после запроса в Минфин Казахстана, где подтвердили: таможенные платежи за машинокомплекты по правилам ЕАЭС не оплачивались. Однако импортеры не имели доступа к внутренней кухне завода и не могли рассчитать пошлины самостоятельно. Теперь владельцам таких машин доначисляют разницу в таможенных пошлинах, взыскивая ее в виде дополнительного утильсбора. Суммы с учетом пеней в среднем составляют 1–1,5 миллиона рублей.

Впрочем, суды иногда встают на сторону автовладельцев. Аксайский районный суд Ростовской области признал незаконным доначисление почти 1,6 миллиона рублей владелице автомобиля казахстанской сборки, указав, что покупательница не имела доступа к таможенной декларации и действовала добросовестно.

Валерий признается, что даже перспектива выиграть суд не приносит ему радости: столько нервов измотали, а кто моральный вред оплатит? Ситуация с казахстанскими машинами вызвала болезненную реакцию и у властей республики — в ответ они резко повысили утилизационный сбор на автомобили российской сборки.

Сам утильсбор в России регулярно растет: если в начале 2023 года его ставка на машины среднего класса составляла 178 тысяч рублей, то сейчас — 800 тысяч. Очередное повышение согласовано с 1 января 2027 года, когда ставка достигнет 880 тысяч рублей для новых автомобилей с моторами 1–2 литра мощностью до 160 л. с.