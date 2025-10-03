Россиянок задержали с незадекларированными украшениями на 4,5 млн руб.

Мать и дочь из России попали под уголовное дело после попытки провезти через таможню в Татарстане партию ювелирных изделий из ОАЭ стоимостью 4,5 млн руб. Драгоценности они спрятали в багаже и под одеждой, пройдя через «зеленый коридор». Об этом сообщает Lenta.ru.

Инспекторы таможенной службы обнаружили у женщин коллекцию украшений известных брендов — кольца, серьги, браслеты и подвески. При досмотре выяснилось, что россиянки преднамеренно скрыли дорогостоящие изделия, не задекларировав их. Позже они признались, что приобрели драгоценности для последующей перепродажи на родине.

Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров группой лиц. Это преступление карается лишением свободы до 12 лет с крупным штрафом. Все изъятые украшения теперь являются вещественными доказательствами, а обе фигурантки дела находятся под стражей.

