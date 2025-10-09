Танец в мини-юбке в доме престарелых вызвал скандал в КНР

В городе Аньян, расположенном в китайской провинции Хэнань, дом для пожилых людей вызвал возмущение из-за необычного способа стимулирования своих подопечных. На видео, размещенном на официальном сайте заведения, сотрудница в короткой юбке танцует вызывающе перед пожилыми людьми, чтобы мотивировать их вовремя принимать лекарства. Текст под видео утверждал, что директор делает все возможное, чтобы гарантировать своевременный прием медикаментов.

Общественное мнение резко осудило этот случай, посчитав подобный метод неуважительным и унижающим достоинство стариков. Столкнувшись с критикой, директор учреждения признала, что публикация была «неподходящей», извинилась и пообещала быть более осмотрительной в будущем. После этого инцидента с официального ресурса дома престарелых были удалены свыше сотни подобных видеоматериалов.

Администрация объяснила свои действия стремлением сломать стереотипы о монотонной и унылой атмосфере в аналогичных учреждениях. Однако значительное число пользователей интернета выразили мнение, что заведение переступило черту, поставив под вопрос уважение к старшему поколению ради привлечения внимания в сети. Этот случай снова затронул важные вопросы об этических нормах и методах ухода за пожилыми людьми.

Ранее сообщалось, что в Уфе возбудили уголовное дело после избиения пожилых людей в пансионате.