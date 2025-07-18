В Уфе возбудили уголовное дело после избиения пожилых людей в пансионате

В Уфе возбудили уголовное дело после публикации видео, где сотрудники пансионата «Печки-Лавочки» издеваются над пожилыми постояльцами. Следствие проверяет условия содержания и действия персонала. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Скандал вокруг уфимского пансионата «Печки-Лавочки» разгорелся после того, как в Сети появились шокирующие кадры: пожилого мужчину связали и замотали простынями. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура также начала проверку — инспекторы оценят санитарное состояние, противопожарную безопасность и условия проживания. По имеющимся данным, в пансионате годами царила антисанитария, были клопы и тараканы, а персонал систематически применял насилие.

Учредитель заведения — Любовь Рудоманова — зарегистрировала ООО «Печки-Лавочки» в 2020 году. В 2024-м компания получила 384 тыс. руб. чистой прибыли при выручке в 6,5 млн руб.

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