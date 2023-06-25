Танк ЧВК «Вагнер» застрял в воротах цирка у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел во время отхода подразделений частной военной компании из города после ранее достигнутых договоренностей президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным.

Покидая позиции у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, военная машина неудачно развернулась и застрял в воротах цирка.

Экипажу танка пришлось применить виртуозные старания, чтобы освободить машину и продолжить движение.

Напомним, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, после провокационных заявлений ее руководителя Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по их лагерям,сначала захватили штаб Южного военного округа, а после двинулись колонннами на Москву

Глава государства Владимир Путин назвал действия военных подразделений мятежом и предательским ударом в спину России. Позднее стараниями президента Белоруссии Александра Лукашенко конфликт удалось погасить.