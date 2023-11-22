Танкист рассказал, как российские бойцы «увели из-под носа» ВСУ бронетранспортер YRP-765

По словам командира танкового батальона ВС РФ Евгения Волкова, все произошло, когда его подразделение отражало очередную вражескую атаку на Запорожском направлении в районе Работино и Вербового.

Как рассказал боец, «пока украинские боевики зевали, россияне увели из-под носа» их бронетранспортёр YRP-765. Причем, находясь в это время под вражеским огнем.

«Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты, естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена», — сказал Волков.

Как сообщала в пресс-службе Минобороны России, за проявленные на передовой с зоне СВО мужество и героизм Волков был награжден двумя орденами Мужества, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. А захваченный вражеский бронетранспортер был представлен на форуме «Армия-2023» на выставке трофейной западной военной техники.