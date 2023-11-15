Танцевальные коллективы Городского округа Пушкинский выиграли Гран-при Международного конкурса «Золотой орел»

Три детских танцевальных коллектива «Россияночка», «Юность» и «Калинка» Городского округа Пушкинский приняли участие в Международном фестивале-конкурсе искусств «Золотой орел», который прошёл в Назрани. Руководит коллективами заслуженная артистка Московской области Ольга Калинова.

Подмосковная делегация состояла из 50 человек. Выступили пушкинские артисты очень достойно и вернулись домой с Гран-при фестиваля.

«Горжусь своими учениками! Их многолетний труд оценен компетентным жюри. У нас были очень достойные соперники — коллективы с хорошо поставленными номерами. В целом поездка получилась отличной. Красивейшие места — Чечня, Ингушетия, Осетия, горный воздух, многие дети впервые побывали на Кавказе. Спасибо за такой радушный прием», — говорит Ольга Калинова.

Знакомство пушкинской делегации с Северной Осетией началось с Беслана. Известная трагиескими событиями школа не восстанавливается — она остаётся памятником жертвам терроризма. На детей она произвела особое впечатление.

«Конечно, знаю про трагедию Беслана. В нашей школе каждый год 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Я видела фотографии из Беслана, много раз об этом нам рассказывали учителя. Но оказаться в самой школе — это совсем другие ощущения. Мурашки по коже. Честно говоря, было страшно», — рассказывает участница коллектива «Россияночка» Анастасия Хмелева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в сфере культуры региона работает более 30 тыс. человек.