Танцевальный коллектив из городского округа Пушкинский стал лауреатом Международного фестиваля

Танцевальный коллектив «Юная грация» из пушкинского Красноармейска стал лауреатом Международного хореографического фестиваля «СИЯЙ». Новостью поделились в социальных сетях администрации городского округа Пушкинский.

Девушки являются воспитанницами Городского Дворца Культуры Красноармейска. Отборочный этап участницы хореографического коллектива прошли еще в декабре 2022 года в городе Тверь, после этого успешно выступили в полуфинале в Северной столице.

В Москве состоялся уже финал масштабного танцевального конкурса, на котором девушки успешно выступили. Они стали одними из лучших среди 120 коллективов и трех тысяч участников. Состав «Юной грации» показал номер «На пределе» и покорил жюри.

Представители муниципальной администрации поздравили творческий коллектив и его наставника Юлию Норкину с достигнутым результатом.