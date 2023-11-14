Танцевальный коллектив из подмосковного Талдома победил в региональном конкурсе

Коллектив, которым почти четверть века руководит балетмейстер Екатерина Захарова, отмечен жюри сразу в трех возрастных категориях. В активе талдомчан два первых места и одно второе. Отметим высокую конкуренцию конкурса. За почетные награды боролись представители более 50 учреждений культуры из 26 округов.

Администрация Талдома тепло поздравила «Авангард» и пожелала коллективу новых творческих достижений.