Танцоры из Подольска стали финалистами международного конкурса «Точка взлета»

В Москве завершился полуфинал международного хореографического конкурса «Точка взлета», который собрал на одной сцене более 30 лучших танцевальных коллективов из России и стран ближнего зарубежья.

Образцовая хореографическая студия «Фламинго» из Подольска показала хорошие результаты и заняла призовое место, сообщила администрация городского округа. Кроме того, подольские танцоры получили специальный приз в номинации «За лучшую хореографическую постановку» за свой номер «Славной юности гулянье».

Теперь студия готовится к финалу конкурса, который пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. Участников и зрителей ожидает зрелищное шоу и возможность увидеть лучших хореографов и танцоров страны в одном месте.

Ранее сообщалось, что представители Подольска получили 45 наград на фестивале «На театральных подмостках». Мероприятие в городе организовывают с 2017 года.