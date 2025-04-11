Представители Подольска получили 45 наград на фестивале «На театральных подмостках»

Представители Подольска получили 45 наград на театральном фестивале «На театральных подмостках». Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Фестиваль проходил во Дворце культуры «Октябрь». В номинации «Драматический спектакль» приняли участие 16 коллективов со всей страны, а в номинации «Художественное слово» выступили 80 чтецов.

Гран-при фестиваля получил участник образцового коллектива театра-студии «Синяя птица» Ярослав Финашкин. Полный список лауреатов представлен здесь.

Фестиваль проходит в Подольске с 2017 года. За все время в его рамках представили 85 спектаклей.

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