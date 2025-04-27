Танцоры из Подольска взяли гран-при на московском фестивале

На Фестивале танцевального искусства «Кубок ОФСТ» в Москве блестяще выступили танцоры из городского округа Подольск. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

На фестивале образцовый коллектив спортивно-танцевального клуба «Идеал» Дома культуры ЗиО представил завораживающий и нежный номер «Жемчужный вальс». Танец разработали под руководством хореографа, наставника группы Галины Максимовой.

«Мои воспитанницы, лёгкие, грациозные, красивые, олицетворяют собой для меня, их педагога, драгоценные жемчужинки. Поэтому наш вальс я назвала «Жемчужным», — отметила руководитель коллектива.

На фестивале было представлено 45 номеров от разных участников, но даже при высокой конкуренции девушкам удалось взять гран-при за свое выступление.

Ранее сообщалось, что около 350 бойцов сразились на мечах в Подольске на Кубке мира.