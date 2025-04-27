Около 350 бойцов сразились на мечах в Подольске на Кубке мира

В Подольске прошел шестой Кубок мира по современному мечевому бою, на который приехали порядка 350 спортсменов, в том числе из-за границы. Об этом сообщает администрация подмосковного округа.

Масштабное мероприятие провели в СК «Спорт-Сервис». Помимо российских мастеров боя, прибыли участники из Беларуси, Индии, Вьетнама, Киргизии, Кипра, Марокко, Молдовы и Узбекистана. РФ представили 74 клуба из разных городов.

Соперники встретились на ринге с мягким безопасным клинковым оружием (мечи, сабли и другие имитации). Также на них была защитная экипировка и щиты.

Соревнования провели в 52 категориях, в том числе инклюзивном: на поле боя встретились люди с ДЦП, нарушением опорно-двигательного аппарата и другими особенностями здоровья.

Все команды выступили достойно и уверенно, а лучших приставили к награде. Медали и похвалу получили следующие пять стран:

1-е место — Россия (511 баллов).

2-е место — Индия (21 балл).

3-е место — Беларусь (17 баллов).

4-е место разделили Киргизия и Молдова (по 5 баллов).

5-е место — Марокко (4 балла).

Примечательно, что одной из лучших оказалась подольчанка Светлана Васильева (клуб «Ирбис»): она показала высшее мастерство и завоевала «золото» в номинации «Сабля и щит» в возрастной категории 35+.

Ранее сообщалось, что футболисты Подольского социально-спортивного колледжа завоевали Кубок Победы.