Танцы, соревнования и вопросы трудоустройства: как отметили Международный день инвалидов в Ивантеевке

В Ивантеевке во Дворце спорта «Олимп» прошел праздничный фестиваль, посвященный Международному дню инвалидов. Гостей ждала творческая программа с танцевальными номерами от местного отделения общества инвалидов и серия спортивных испытаний.

Участники старшего возраста и люди с ограничениями по здоровью соревновались в стрельбе из лука, дартсе, а также в настольных играх — джакколо, корнхоле и шаффлборде. Победители получили кубки и медали, а главное — заряд бодрости и теплые эмоции.

6 декабря в Городском округе Пушкинский прошел форум общественных организаций, работающих с семьями детей-инвалидов. Обсудили медпомощь, соцподдержку, инклюзию и вопросы будущего трудоустройства подростков.