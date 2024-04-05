Танцы, теннис, айкидо: 77-летний участник «Активного долголетия» в Рошале поражает талантами

Город Рошаль в округе Шатура может гордиться своими талантливыми жителями. Среди них и Иван Аркадьевич Бессолов, 77-летний участник клуба «Активное долголетие». Всю жизнь он идет рука об руку со спортом, а его энергии можно лишь позавидовать.

Иван Бессолов может считаться одним из самых активных и разносторонне увлеченных жителей Рошаля, куда переехал в 2021 году из Ижевска. Еще в 15 лет он начал заниматься спортом, например, горными лыжами, боксом и единоборствами. Последнее осталось в жизни мужчины надолго: в 52 года он серьезно увлекся айкидо, а через восемь лет, к 60-летию, получил черный пояс и звание «Мастер по айкидо, 1 ДАН». Кроме того, Бессолов получил 1 взрослый разряд по боксу.

Теперь Иван Аркадьевич подает спортивный пример в клубе «Активное долголетие» в Рошале. Там он занимается настольным теннисом, танцами и посещает занятия в тренажерном зале. Помимо этого он — «серебряный» волонтер и ведет занятия по китайской дыхательной гимнастике «8 золотых нитей здоровья».

Иван Бессолов с энтузиазмом участвует в спортивных и культурных массовых мероприятиях «Активного долголетия». Он частый гость викторин, спектаклей, эстафет и других событий, которые организовывают в Шатуре для долголетов.