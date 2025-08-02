Тараканий кошмар на Малахитовой: жители Ростокино показали шокирующее видео

Информация об этом появилась в телеграм-канале «Москва М125».

Жители домов, расположенных на северо-востоке Москвы, пожаловались, что в их квартирах завелись тараканы.

Тараканы атаковали жителей домов на Малахитовой улице в районе Ростокино. На кадрах видно, как сотни насекомых ползают по земле возле одного из домов и по фасаду здания.

По словам жителей, от тараканов они не могут избавиться уже третий год.

Насекомые везде: в подъезде, в тамбурах, в квартирах, больше всего страдают первые этажи.

Дезинсекция квартиры не помогает.

Соседи советуют им перестать кормить кошек во дворах, где входы в подвалы, и заварить мусоропроводы.

Ранее сообщалось о том, что двоих детей госпитализировали после пожара в Москве.