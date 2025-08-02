Тараканий кошмар на Малахитовой: жители Ростокино показали шокирующее видео
Кишат по всем квартирам: улица Малахитовая превратилась в рассадник тараканов
Фото: [flickr.com]
Жители домов, расположенных на северо-востоке Москвы, пожаловались, что в их квартирах завелись тараканы.
Информация об этом появилась в телеграм-канале «Москва М125».
Тараканы атаковали жителей домов на Малахитовой улице в районе Ростокино. На кадрах видно, как сотни насекомых ползают по земле возле одного из домов и по фасаду здания.
По словам жителей, от тараканов они не могут избавиться уже третий год.
Насекомые везде: в подъезде, в тамбурах, в квартирах, больше всего страдают первые этажи.
Дезинсекция квартиры не помогает.
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