Тарасов с женой пошутили про плотские утехи на глазах у детей

Известно, что Анастасия Костенко и ее муж, Дмитрий Тарасов, регулярно ведут социальные сети. Там они периодически предоставляют фанатам возможность задать интересующий вопрос. Недавно один из них решил затронуть довольно интимную тему, спросив про отношение бывшей модели к оральному сексу.

Наверняка жена футболиста могла бы ограничиться простым ответом, но вместо этого Тарасов заснял на видео, как супруга наклоняется над его коленями, пока сам он ведет автомобиль. Казалось бы, это всего лишь похабная шутка. Но масла в огонь добавляет тот факт, что во время сего действия на заднем сидении сидели их дети.