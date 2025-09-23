Тарифы на горячую воду в российских регионах достигли рекордных значений

В ряде регионов России зафиксирован значительный рост тарифов на водоснабжение. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, в некоторых субъектах РФ платежи за воду увеличились до 80%. Наибольший рост тарифов на холодную воду отмечен в Белгородской области, Ингушетии, Северной Осетии и Республике Хакасия, где цены выросли на 30-40%.

«Вологодская область, Магадан, Удмуртия, Чукотка — здесь цифры от 43 до 80%», — отметил Пахомов.

Как объяснил депутат, увеличение тарифов может быть связано с реализацией инвестиционных программ в жилищно-коммунальном хозяйств (ЖКХ). Также существует вероятность того, что региональные власти приводят платежи за коммунальные услуги к экономически обоснованным уровням.

