Финансовая революция: как цифровой рубль изменит зарплаты и пенсии с 1 октября

Экономист Леонид Холод рассказал изданию REGIONS, что значит переход на цифровой рубль, и как изменится получения выплат для россиян с 1 октября.

Как пояснил эксперт, переход носит добровольный характер и не отменяет привычных способов получения денег, но уже через полтора года цифровой рубль планируется распространить на региональные бюджеты.

Для бюджетников и пенсионеров нововведение означает ускорение поступлений средств и появление целевых социальных выплат — например, ваучеров на лекарства или питание, которые можно будет потратить только по назначению. Ключевыми преимуществами станут мгновенные переводы без банковских задержек, возможность программируемых выплат (например, целевых бонусов на образование) и повышение прозрачности финансовых потоков.

Первыми сферами внедрения станут оплата штрафов, ЖКХ-услуг, аптечные и продуктовые ваучеры для льготных категорий, а также микроплатежи в цифровых сервисах.

Однако Леонид Холод предупредил и о рисках: малым предприятиям придется нести затраты на адаптацию бухгалтерских систем, а получатели социальных выплат могут столкнуться с ограничением свободы распоряжения средствами.

