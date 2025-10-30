Тарифы на ЖКХ изменятся в 2026 году: названы причины

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся на 9,9%. Об этом «Известиям» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

По прогнозам, в 2027 году рост составит 8,7%, а в 2028 году — 7,1%. При этом расходы на капремонт, консьержа и домофон напрямую в коммунальные платежи не входят, однако их стоимость также может увеличиться.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что при сопоставимом потреблении семьи не должны платить больше, чем установленный региональный коридор.

В Минстрое пояснили, что регулярный рост тарифов обусловлен необходимостью модернизации инфраструктуры, повышением цен на энергоносители и услуги подрядчиков, а также ростом стоимости импортных комплектующих и оборудования для ремонта объектов.

Ранее сообщалось, что курение на балконе подъезда под запретом.