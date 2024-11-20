Таролог Панина: запрет гаданий только усилит интерес к ним

Граждане РФ активно скупают карты Таро после недавнего предложения одного из депутатов запретить платные гадания. Данная инициатива вызвала не только резонанс в обществе, а также и привела к неожиданному росту интереса к магическим практикам. Таролог Аделина Панина пояснила феномен и его причины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, подобные запреты всегда работают с точностью до наоборот. Чем сильнее пытаются что-либо ограничить, тем больше это вызывает интерес, поскольку запреты никогда не решают проблемы.

Эксперт добавила, что карты Таро для многих являются не просто инструментом для гаданий, а своего рода проводником в мире подсознания.

По ее мнению, эзотерика – это огромный пласт культуры, и она станет существовать, несмотря ни на что. Так, если кто-то не готов платить за услуги специалиста, он начнет учиться сам. Более того, желание регулировать подобные вопросы нередко связано с незнанием сути эзотерических практик. И массовый интерес к картам связан с тем, что люди хотят искать ответы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести запрет на продажу услуг тарологов.