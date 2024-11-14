В Госдуме предложили ввести запрет на продажу услуг тарологов

Депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов считает, что все коммерческие предложения от тарологов необходимо запретить. Его точку зрения привела «Парламентская газета».

Парламентарий выдвинул законопроект, по которому все коммерческие услуги от тарологов в виде гаданий за деньги будут запрещены.

«Интерес к таро в России достиг уровня массового психоза и по-прежнему набирает обороты», — так он объяснил данное предложение.

Свинцов заявил, что лично побывал на приеме у женщины-таролога и убедился в том, что все предложения рассказать о будущем на ближайшие месяцы являются ерундой. Согласно его предложению, необходимо запретить рекламу тарологов, а также заблокировать ресурсы, где подобные предложения появляются.

В то же время эксперт Гулый считает, что цены на такие услуги только взлетят вверх после запрета. Часть тарологов срочно назовет себя коучами и психологами, приняв меры по маскировке.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить максимально разрешенную скорость на автомагистралях. По их мнению, ограничение стоит сдвинуть до уровня в 150 км/ч. Такие шаги стоит предпринять на скоростных трассах типа М11 «Нева» и М12 «Восток».