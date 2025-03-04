Тарологам хотят запретить рекламировать свои услуги

В июне 2025 года депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект о введении запрета на рекламу услуг тарологов, сообщает РИА Новости.

Документ на рассмотрение парламента внес зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Он предложил запретить в России рекламу услуг тарологов и разработать механизмы по выявлению и блокировке сайтов, на которых опубликована такая информация.

Реализация проекта, считает автор инициативы, позволит защитить россиян в интернете от недобросовестных граждан, советы которых оказывают отрицательное влияние на физическое и психическое здоровье человека и общества.

Ранее сообщалось о том, что уехавшая из России солистка «ВИА Гры» Грановская занялась экстрасенсорной деятельностью.