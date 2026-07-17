Тарзан признался, сколько зарабатывает на своих картинах: ответ удивил

Сергей Глушко, известный как Тарзан, не зарабатывает на своих картинах. Как выяснил корреспондент « Абзаца », артист не считает себя художником-ремесленником и продает работы скорее по настроению, не устанавливая на них фиксированной цены.

Он пояснил, что может написать картину и на заказ, но только если почувствует вдохновение и загорится творческим желанием. Живописью Глушко увлекается уже несколько лет, регулярно делится новыми работами в соцсетях, а недавно представил коллаж из портретов своей жены — певицы Наташи Королевой.