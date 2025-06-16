Tasnim: Иран начал новые ответные запуски десятков ракет по Израилю

Сообщается, что вновь Иран возобновил ракетные обстрелы Израиля. Об этом информирует агентство Tasnim.

Таким образом, обострение ирано-израильского конфликта вечером в понедельник, 16 июня, продолжилось с новой силой.

«Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восходящий лев». Израильские военно-воздушные силы наносят удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана.

Тель-Авив заявил, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию государства. Под удар попали ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также места дислокации иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции на северо-западе страны.

В ходе нападений были убиты высокопоставленные иранские военные, среди которых были глава Генерального штаба Вооруженных сил республики и командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Также были убиты несколько учёных-ядерщиков.

В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание — 3» и наносит удары по военным объектам противника. В сообщениях израильских и иранских средств массовой информации говорится о десятках погибших и сотнях раненых с обеих сторон.

Российская Федерация выразила своё недовольство действиями Армии обороны Израиля, назвав их недопустимыми.