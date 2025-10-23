ТАСС: Число погибших в результате взрывов в Копейске выросло до семи человек

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, количество жертв на предприятии увеличилось до семи человек. Шестеро получили травмы, информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

В ночь на 23 октября на предприятии прогремели взрывы, после чего начался пожар. На месте происшествия задействованы все экстренные службы.

«Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до семи. Шестеро человек пострадали», — уточнили оперативные службы.

Напомним, в минувшую среду вечером на одном из промышленных предприятий Копейска в Челябинской области произошел мощный взрыв. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что, к сожалению, есть человеческие жертвы.

На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы — пожарные, спасатели, медики и правоохранительные органы. Для координации ликвидации последствий чрезвычайной ситуации был развернут оперативный штаб. Глава региона заверил, что угрозы для жителей близлежащих районов и городской инфраструктуры нет. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.