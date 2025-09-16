ТАСС: Командование 115-й бригады ВСУ отдало приказ застрелить своих раненых в ДНР
«В расход»: Командиры 115-й бригады ВСУ убили своих раненых и скрыли улики
16 сентября российские силовые структуры, ссылаясь на радиоперехваты, проинформировали, что командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказало своим солдатам ликвидировать раненых военнослужащих из других подразделений в районе Ставки в ДНР.
В заявлении отмечается, что командование бригады регулярно поручает своим подчинённым выполнение задач, которые противоречат нормам международного права и демонстрируют явное пренебрежение к человеческой жизни.
«Своих же трехсотых — в расход, чтоб не мешались, двухсотых — закопать, чтобы числились без вести пропавшими», — цитирует ТАСС собеседника в силовых структурах.
Согласно перехваченным радиопереговорам, один из командиров 115-й бригады приказал военнослужащим добивать раненых украинских солдат по прибытии на позиции. Также было велено изымать оружие и продовольствие у погибших.
Российские спецслужбы отметили, что такие команды указывают на сложную обстановку, в которой оказались украинские военные в этом районе, а также на проблемы с координацией между подразделениями ВСУ.
