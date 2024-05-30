ТАСС: народного артиста России Александра Михайлова экстренно госпитализировали в Чите

Народный артист России Александр Михайлов доставлен в Чите в одну из местных клиник и находится под наблюдением врачей, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Забайкальского края.

О состоянии Михайлова пока ничего не известно. В региональном Минздраве отказались назвать подробности госпитализации актера.

«Госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили журналистам в ведомстве.

Произошедшее подтвердили и в региональном Минкульте. Там заверили ,что ведомство контактирует с Михайловым и его близкими. Сообщается, что актер подтвердил свое участи во всех запланированных мероприятиях в Забайкалье.

Ранее народная артистка России Елена Санаева рассказала, как ее на протяжении нескольких месяцев атакуют телефонные мошенники.