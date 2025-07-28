ТАСС опубликовал список того, чем были вооружены террористы в «Крокусе»

Организаторы и исполнители нападения на зрителей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске были оснащены тремя автоматами Калашникова. Кроме того, у них было не менее 59 магазинов с 1 381 патроном, о чём свидетельствуют материалы уголовного дела, опубликованные ТАСС.

В соответствии с имеющимися данными, Фаридун Шамсидин проанализировал вероятность совершения террористического акта и затем проинформировал о своих выводах Мухаммадсабира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрама Рачабализоду.

«Так, вечером 22 марта, вооружившись тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами к нему, снаряженными патронами, в общей сложности в количестве не менее 1 381 штуки, пистолетом Макарова и четырьмя ножами», — приводится в публикации агентства.

В документах по делу говорится, что злоумышленники тщательно спланировали свои действия. Они взяли с собой не только огнестрельное оружие и патроны, но и все необходимое для поджога: зажигалки и как минимум пять бутылок с бензином.

22 марта 2024 года в торговом центре «Крокус» произошло трагическое событие. Четверо вооруженных злоумышленников проникли в помещение перед началом концерта группы «Пикник», после чего открыли огонь и подожгли здание. Затем они скрылись с места происшествия.

Этот теракт в Московской области стал самым масштабным в истории России после захвата школы в Беслане в 2004 году. В результате атаки погибли 145 человек, а около 700 посетителей концертного зала получили ранения.

Ранее сообщалось, что в ходе цифровой обработки установлена внешность всех виновных в теракте в «Крокусе».